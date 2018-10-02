Во Франции арестован украинский грузовик с водителем: французская таможня была потрясена секретным грузом

02.10.2018 18:19

Во Франции сотрудники местной таможни остановили грузовик с украинской регистрацией, в котором два голландца перевозили кокаин на сумму 52 млн евро.

Информацию об этом сообщают французские СМИ. Грузовик следовал на север Европы и по документам перевозил морепродукты, однако таможенники засомневались при виде нервного поведения водителя и его спутника. Машина была отправлена на тщательную проверку, в рамках которой и был обнаружен груз в 650 килограммов кокаина. Журналисты пишут, что рыночная стоимость кокаина в Европе находится на уровне 80 евро, а значит цена всей партии составила 52 миллиона евро. Водители грузовика задержаны и вскоре будут помещены под арест в городе Тулуза.

Источник "Диалог.UA"





