- Война неизбежна! Названо место, где начнутся военные действия13:19
- ОБСЕ зафиксировала переход людей в военной форме через неподконтрольную границу с РФ10:25
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса09:26
- "Дипломы "ДНР" не нужны ни самой "республике", ни России, но об этом вам никто никогда не скажет", - житель Донецка08:13
- "Любовь и авторитет жителей окончательно утрачены", - в РФ констатировали провал политики Кремля на Донбассе07:43
- "Бесспорно предан "нормандскому формату"", - Олланд назвал единственный способ прекращения войны на Донбассе. ВИДЕО22:35
- В Донецке появился страшный наркотик "Микс": россияне решили полностью уничтожить молодежь Донбасса21:06
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО20:29
- Во Франции арестован украинский грузовик с водителем: французская таможня была потрясена секретным грузом18:19
- Новые версии убийства Захарченко: французский офицер наслушался российского "агитпропа" и удивил громким заявлением17:05
Война неизбежна! Названо место, где начнутся военные действия
Если США разместят свою военную дивизию в Польше на постоянной основе, Россия примет это как военный вызов. Об этом заявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Закон "О ратификации Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" был подписан украинским президентом. По его словам, Польша, которая многие десятилетия находилась под протекторатом СССР, перестала скапливать войска на западе страны и понемногу перемещает силы на восток, чтобы быть готовой к противостоянию с Россией и отразить любую атаку. Он отмечает, что правительство Польши решило создать дивизию около реки Западный Буг, что находится глубоко на востоке страны. Отмечается, что военных в Польше не очень много, однако там готовятся разместить бронетанковую дивизию высшего класса. Фельгенгауэр убежден, что к ним вскоре может присоединиться дивизия из Германии и США. Эксперт утверждает, что сейчас в Польше есть военные, но они меняются каждый год, и это нельзя назвать постоянным дислоцированием. Однако как только США просрочат этот срок, то нарушат Хартию Россия - НАТО, а Россия воспользуется этим как поводом для начала крупномасштабного конфликта. Таким образом продолжение холодной войны может наступить гораздо раньше, чем кто-либо мог подумать. США и Польша ведут обсуждение насчет места дислокации американских военных. В Польше планируют соединить Калининградский залив с Гданьским при помощи канала через Вислинскую косу, против чего выступает Кремль.
Теги: Россия, США, Донбасс, Польша, война
- Бородай рассказал, как «система Пушилина» сменит «систему Ташкента» в ОРДО13:58
- Боевики «ДНР» размещают танки рядом с жилыми домами13:36
- В Ясиноватском районе злоумышленники разбирали и воровали железнодорожные рельсы12:52
- В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей12:35
- «Жил на широкую ногу». Бородай рассказал, какими «благами» пользовался Захарченко12:20
- Украинцы размазали россиянина в споре о Донбассе: бегство "патриота РФ" насмешило соцсети12:04
- ОБСЕ зафиксировала переход людей в военной форме через неподконтрольную границу с РФ10:25
- Украинские военные понесли новые потери на Донбассе10:06
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 3 октября09:05
- Бородай рассказал, как «система Пушилина» сменит «систему Ташкента» в ОРДО13:58
- Боевики «ДНР» размещают танки рядом с жилыми домами13:36
- Война неизбежна! Названо место, где начнутся военные действия13:19
- В Ясиноватском районе злоумышленники разбирали и воровали железнодорожные рельсы12:52
- В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей12:35
- «Жил на широкую ногу». Бородай рассказал, какими «благами» пользовался Захарченко12:20
- Украинцы размазали россиянина в споре о Донбассе: бегство "патриота РФ" насмешило соцсети12:04
- В "миллиметре" от земли: в Сети показали экстремально низкий проход украинского СУ-24. ВИДЕО11:46
- ОБСЕ зафиксировала переход людей в военной форме через неподконтрольную границу с РФ10:25
- Украинские военные понесли новые потери на Донбассе10:06
- Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?23:02
- Каждому третьему европейцу предрекли слабоумие и инсульт22:16
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе
- Стало известно, сколько будет стоить алкоголь уже со 2 октября
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой