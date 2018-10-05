- Под Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв на заводе: появилось видео19:30
- Мышечные боли и кровь изо рта: на планете вспыхнула "крысиная лихорадка" 17:13
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- Новые чрезвычайно важные факты о керченском стрелке14:30
- "Константинополь не имеет права давать Томос Украине", - РПЦЗ официально порвала все отношения с Патриархатом 14:05
- Авиакомпании США возобновят полеты в Днепр, Запорожье и Харьков13:25
- Следком РФ опубликовал жуткое видео с места массового убийства в Керчи13:10
- Путин угрожает Украине потерей огромных территорий12:55
- «Нечем дышать, хочется орать!»: В Армянске паника из-за новой химатаки12:11
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
Разгадана тайна нью-йоркской мумии
Причиной смерти стала оспа.
В США ученые при помощи магнитно-резонансной томографии и рентгена, а также на основании архивных данных идентифицировали личность женщины, чья мумия была обнаружена в 2011 году в Нью-Йорке при проведении строительных работ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает Live Science, мумия была поднята из земли ковшом экскаватора. Также были обнаружены многочисленные фрагменты металлического гроба, на котором стояло клеймо компании Fisk & Raymond. Он был поврежден экскаватором.
Следствие проверяло криминальную версию смерти. Полиция подозревала, что найдена жертва недавнего убийства. И только семилетнее исследование останков позволило установить личность умершей и воссоздать ее облик. Разгадать тайну помог и необычный гроб.
Архивные данные свидетельствуют о том, что металлические гробы в течение непродолжительного периода времени использовались в XIX веке для безопасной транспортировки тела на поезде или корабле. Именно этим объясняется хорошее состояние мумии.
Как рассказал Скотт Ворнаш, судебный археолог и медэксперт, женщина умерла в 1851 году. Она была погребена в одежде, напоминающей ночную рубашку XIX века, шапке и носках.
Химический анализ показал, что женщина скончалась в возрасте 26 лет. Исследователям удалось установить имя покойной. Ею оказалась афроамериканка Марта Петерсон - дочь жителей Нью-Йорка Джона и Джейн Петерсон.
Теги: Донбасс, Нью-Йорк, тайна, мумия
- Промышленность Донбасса "вздохнула с облегчением"
- В Горловке не могут свести бюджет
- Налоговую декларацию нужно заполнить до 30 апреля
- В Донецке обсудят экономико-правовые проблемы развития городов
- Звезда "Игры престолов" Софи Тернер раскрыла одну из интриг сериала
- В Дзержинске открывают новые предприятия
- Пушилин служил в рядах ВСУ: стали известны невероятные подробности из жизни лидера "ДНР"19:15
- Обстрел на Луганщине: повреждены здания и имущество17:42
- Миротворческая миссия на Донбассе обойдется в миллиард долларов в год16:32
- Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов16:15
- На КПВВ "Марьинка" пуля боевиков попала в гражданский автомобиль15:45
- На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина15:30
- СБУ разоблачила коммерческую структуру на финансировании НВФ «Л-ДНР»13:38
- В Луганской области на одной из шахт начался протест горняков12:40
- ЧП в Славянске: собака съела уши у двухлетнего ребенка12:28
- ОБСЕ зафиксировали в ОРДО движение транспорта и людей у границы с РФ11:52
- Украинцы не смогут получить наследство: имущество перейдет «в руки» государства20:00
- Кабмин изменил условия предоставления жилищных субсидий: что нового19:46
- Под Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв на заводе: появилось видео19:30
- Пушилин служил в рядах ВСУ: стали известны невероятные подробности из жизни лидера "ДНР"19:15
- Цена на газ для населения вырастет с 1 ноября18:58
- Украина наращивает силы в Азовском море: в регион возвращается один из мощнейших украинских военных кораблей18:45
- В Украину идут холода и дожди18:37
- Эксперты рассказали о конфликтах и проблемах переселенцев в Запорожье18:18
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Обстрел на Луганщине: повреждены здания и имущество17:42
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе