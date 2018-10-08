Американские студентки рассказали о встрече с Иисусом

08.10.2018 19:15

По словам девушек, они увидели Иисуса на горе.



История началась с идеи подняться на гору Dreamy Draw, которая находится близ города Финикс. Три студентки (Алиса Миллер, Кэсси Санчес и Джен Векман) проспали своё восхождение на гору, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



По их словам, с первых минут всё пошло не по плану. Когда девушки уже поднимались на возвышенность, то увидели там человека, похожего на Иисуса.



Человек, по рассказу студенток, имел волосы приличной длины и был одет в что-то наподобие халата. Когда героини истории подошли ближе к месту, то никого там не застали. Мужчина буквально растворился.



Под камнем на загадочном месте лежало послание и 300 долларов. Содержание записки напоминало некое откровение. Человек отметил, что скала пропитана особой энергетикой. Именно на горе Dreamy Draw он повстречался с Господом, который благословил его. Мужчина пожелал девушкам тоже найти счастье, радоваться жизни.



Подписи не было, вместо неё стоял символ «D». Студентки решили, что кто-то открыл для себя путь к Богу и теперь он желает, чтобы это сделали и они.



Девушки надеются когда-либо повстречать загадочного мужчину. Каждый раз, когда они вспоминают историю, по телу проходят мурашки.