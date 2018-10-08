Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Google создали приложение позволяющее обходить любые блокировки сайтов

08.10.2018 08:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Google создали приложение позволяющее обходить любые блокировки сайтов

Инкубатор технологий Jigsaw (Google Ideas) выпустил новое приложение Intra, которое позволит заходить на сайты, заблокированные в конкретном государстве.

Об этом сообщает CNET. 

Уточняется, что приложение будет создавать между сервером и смартфоном зашифрованное соединение, из-за которого провайдер не сможет определить, какие именно сайты посещает пользователь.

По словам разработчиков, многие страны стараются скрывать от своих граждан доступ к определенной информации путем блокирования ресурсов.

«Манипуляции с DNS-запросами являются одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле», — говорит менеджер Jigsaw Джастин Хенк.

Представители приложения отмечают, что при помощи Intra можно посещать запрещенные сайты, при этом фактически не нарушая действующее законодательство.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Интернет, Google, блокирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх