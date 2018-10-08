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В Google создали приложение позволяющее обходить любые блокировки сайтов
Инкубатор технологий Jigsaw (Google Ideas) выпустил новое приложение Intra, которое позволит заходить на сайты, заблокированные в конкретном государстве.
Об этом сообщает CNET.
Уточняется, что приложение будет создавать между сервером и смартфоном зашифрованное соединение, из-за которого провайдер не сможет определить, какие именно сайты посещает пользователь.
По словам разработчиков, многие страны стараются скрывать от своих граждан доступ к определенной информации путем блокирования ресурсов.
«Манипуляции с DNS-запросами являются одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле», — говорит менеджер Jigsaw Джастин Хенк.
Представители приложения отмечают, что при помощи Intra можно посещать запрещенные сайты, при этом фактически не нарушая действующее законодательство.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Интернет, Google, блокирование
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