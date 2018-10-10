Оззи Осборн в срочном порядке госпитализирован

10.10.2018 17:30

Британский рок-музыкант Оззи Осборн попал в больницу.

Причиной стала серьезная инфекция.

По словам его супруги, певец порезал палец, а позже ударился рукой об дверь. В итоге большой и средний пальцы начали сильно отекать. Музыканта доставили в больницу, где у него обнаружили две инфекции. Из-за этого ему пришлось провести операцию.

Источник: https://donpress.com