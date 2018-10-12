Найдено тело скандального российского актера

12.10.2018 20:02

Актер популярного российского сериала совершил самоубийство

Михаил Фатеев, славу которому принесла роль в сериале «Глухарь», арестованный за педофилию, повесился в СИЗО, пишет proua.com.ua.

В последние дни он неоднократно высказывал мысли о суициде. Сегодня в 16:03 его нашли без сознания в камере.

Сосед Михаила Фатеева говорит, что спал в тот момент когда все произошло. В камере они были вдвоём. Слова сокамерника Павла подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается.

Ранее актера Михаила Фатеева из сериала «Глухарь» задержали в России за совращение 14-летного мальчика. По информации СМИ, Михаил Фатеев обратил внимание на мальчика, который раздавал газеты в метро. Актер пообещал ему помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет.

После того, как подросток написал актеру, Михаил сразу начал отправлять несовершеннолетнему свои обнаженные фото, фотографии половых органов и приглашать его в гости. Мальчик рассказал обо всем взрослым, которые и написали на актера заявление в полицию. Актера обвинили в совращении малолетних и распространении порно.

До последнего времени 44-летний Михаил Фатеев работал в драматическом театре Виктюка. Популярность он приобрел снявшись в лентах «Марш Турецкого», «Глухарь», и «Офицеры».

Артист проходил по уголовному делу части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ за развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации.

Арест популярного актера вызвал широкий резонанс в творческой среде. В частности, известный режиссер Роман Виктюк, в чьей труппе работал Михаил, считал обвинения в адрес звезды безосновательным и не соответствующими правде. Театральный постановщик заявил, что знаком с Фатеевым 20 лет, и за это время ни разу не сталкивался с проявлением вменяемых ему наклонностей.

Источник: https://from-ua.com