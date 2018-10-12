- Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию21:48
- Найдено тело скандального российского актера20:02
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро17:31
- Любимицу миллионов упекли в психиатрическую клинику16:55
- «Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»15:21
- «С ножом против ВСУ». В РФ рассказали о «храбрости» убитого Захарченко14:49
- К чему готовится Россия? С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»14:36
Найдено тело скандального российского актера
Актер популярного российского сериала совершил самоубийство
Михаил Фатеев, славу которому принесла роль в сериале «Глухарь», арестованный за педофилию, повесился в СИЗО, пишет proua.com.ua.
В последние дни он неоднократно высказывал мысли о суициде. Сегодня в 16:03 его нашли без сознания в камере.
Сосед Михаила Фатеева говорит, что спал в тот момент когда все произошло. В камере они были вдвоём. Слова сокамерника Павла подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается.
Ранее актера Михаила Фатеева из сериала «Глухарь» задержали в России за совращение 14-летного мальчика. По информации СМИ, Михаил Фатеев обратил внимание на мальчика, который раздавал газеты в метро. Актер пообещал ему помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет.
После того, как подросток написал актеру, Михаил сразу начал отправлять несовершеннолетнему свои обнаженные фото, фотографии половых органов и приглашать его в гости. Мальчик рассказал обо всем взрослым, которые и написали на актера заявление в полицию. Актера обвинили в совращении малолетних и распространении порно.
До последнего времени 44-летний Михаил Фатеев работал в драматическом театре Виктюка. Популярность он приобрел снявшись в лентах «Марш Турецкого», «Глухарь», и «Офицеры».
Артист проходил по уголовному делу части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ за развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации.
Арест популярного актера вызвал широкий резонанс в творческой среде. В частности, известный режиссер Роман Виктюк, в чьей труппе работал Михаил, считал обвинения в адрес звезды безосновательным и не соответствующими правде. Театральный постановщик заявил, что знаком с Фатеевым 20 лет, и за это время ни разу не сталкивался с проявлением вменяемых ему наклонностей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, актер, сериал, самоубийство
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября09:22
- Фейковый брак под "флагами" боевиков: стало известно, сколько стоит сыграть свадьбу в Донецке и Луганске. ВИДЕО09:09
- В Ровеньках закрыли пивзавод08:28
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ08:05
- Россиянин Ширяев приехал на Донбасс убивать украинцев, но словил смертельную "ответку" от ВСУ07:56
- С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»07:48
- «Создают базу красивых девушек». Соцсети сообщают о новшествах на блокпостах ОРДО07:37
- Даже фашисты не делали такого: блогер поразил знаковым фото из оккупированного Луганска после прихода России07:28
- Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке23:06
- Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра22:14
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября09:22
- Фейковый брак под "флагами" боевиков: стало известно, сколько стоит сыграть свадьбу в Донецке и Луганске. ВИДЕО09:09
- В Ровеньках закрыли пивзавод08:28
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов, ранен один боец ВСУ08:05
- Россиянин Ширяев приехал на Донбасс убивать украинцев, но словил смертельную "ответку" от ВСУ07:56
- С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»07:48
- «Создают базу красивых девушек». Соцсети сообщают о новшествах на блокпостах ОРДО07:37
- Даже фашисты не делали такого: блогер поразил знаковым фото из оккупированного Луганска после прихода России07:28
- Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке23:06
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля22:00
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
- Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру07:24
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''22:13
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
- Найдено тело скандального российского актера
- Всё, этими действиями Пушилин закопал собственный авторитет