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Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру

12.10.2018 07:24
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Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру

Президент России Владимир Путин оправдал бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за нападение на зрителей поединка с ирландцем Конором МакГрегором.

Путин встретился с Нурмагомедовым и его отцом, заявив, что Хабиб "выиграл достойно и убедительно".

"Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - сказал Путин.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, спорт, Путин, бокс
 
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