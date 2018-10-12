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Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру
12.10.2018 07:24
Президент России Владимир Путин оправдал бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за нападение на зрителей поединка с ирландцем Конором МакГрегором.
Путин встретился с Нурмагомедовым и его отцом, заявив, что Хабиб "выиграл достойно и убедительно".
"Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - сказал Путин.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, спорт, Путин, бокс
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