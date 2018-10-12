Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро

12.10.2018 17:31

Специалисты из Daily Star сказали, что нашу планету ждет Армагеддон из-за испытаний, которые проводятся в коллайдере.

В данный момент ученые планируют провести специальный эксперимент БАК, в котором будут создаваться кварки - элементарные частицы. Именно это может спровоцировать цепную реакцию. Эксперты из Daily Star сообщили о том, что наша планета сильно преобразится, если опыт БАК пойдет не по плану. Профессор Мартин Рис считает, что опыты, где создаются кварки, могут иметь невероятные последствия, передает "Диалог.UA" со ссылкой на LigaNews.

Именно эксперт Мартин Рис сказал, что Землю ожидает Армагеддон. Он считает, что эксперимент БАК может спровоцировать цепную реакцию, которая приведет к тому, что Земля превратится в небольшую сферу. Ее диаметр будет составлять всего 100 метров. "Есть вероятность того, что будет образована черная дыра, которая поглотит все вокруг себя, даже свет. Лучший сценарий для земли, если в эксперименте что-то пойдет не так, это собрание кварков в сжатые элементы, которые можно назвать "страпельками". Конечно, это безвредно для планеты. Но такие "страпельки" способны превратить всю планету в сферу, диаметр которой будет составлять 100 метров.

И вряд ли здесь останется что-то живое", - заявил ученый. Учитывая то, что эксперименты проводят в коллайдере довольно часто, финал, о котором сказал исследователь, может наступить даже сегодня. Другая группа ученых не так давно заявила о том, что нашла объект во Вселенной, из-за которого придется пересмотреть все существующие законы физики. Эксперты еще и на днях представили робота Софию в Киеве, с которой успел пообщаться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Источник: www.dialog.ua