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Удастся ли ФК Милан вернуться в элиту итальянского футбола?

12.10.2018 10:12
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Удастся ли ФК Милан вернуться в элиту итальянского футбола?

Летом 2017 года «Милан» провел впечатляющую трансферную кампанию. Болельщики рассчитывали на то, что это поможет клубу вернуться в Лигу чемпионов. Однако прошлый сезон стал для них настоящим разочарованием.

В это межсезонье «россо-нери» не были так активны и расточительны на трансферном рынке. Среди громких приобретений следует выделить только подписание Гонсало Игуаина. Теперь в составе «Милана» есть действительно классный бомбардир, которого клубу так не хватало в последнее время. В прошлом сезоне ставка на Каличина и Андре Силву провалились, и оба форварда поехали покорять чемпионат Испании.


Обновленный ФК Милан по своему составу превосходит многих конкурентов в Италии, однако, даже в этом сезоне претендовать на место в зоне Лиги чемпионов будет крайне сложно. О том, чтобы догнать «Ювентус», речь не идет, но с другими клубами можно побороться. Среди главных претендентов на места в еврокубках, с которыми «Милану» предстоит соперничать:

  • «Рома»;

  • «Интер»;

  • «Наполи»;

  • «Лацио».

Новый сезон подопечные Гаттузо начали с ряда неубедительных ничьих, которые сразу отбросили их в середину турнирной таблицы. На 777score традиционно представлена статистика футбола, что позволит держать руку на пульсе актуальных событий.

Перспективы «россо-нери» на протяжении сезона

Попасть в зону Лиги чемпионов «Милану» будет крайне непросто. Для этого подопечные Гаттузо должны не только выигрывать свои матчи, но и рассчитывать на осечки конкурентов. Главная проблема «росс-нери» – отсутствие стабильности. Они могут выдать один действительно классный матч и после этого сыграть 3-4 неудачных.

В прошлом сезоне Гаттузо выступил в роли отличного мотиватора, поэтому «Милан» сумел добиться нескольких важных побед подряд. Сейчас наставник выстраивает принципиально другую игру с короткими передачами и контролем мяча, которая была у «Барселоны» времен Гвардиолы.

Еще один шанс для «Милана» – это Лига Европы, где команда неплохо стартовала.

 

Автор:  Максим Ветров



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига Чемпионов, Милан
 
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