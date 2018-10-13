Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора

13.10.2018 12:28

Сеть активно обсуждает обличительное фото наемника "ЛНР" из России по кличке "Питер", ликвидированного на Донбассе. Внимание на важную деталь на изображении боевика гибридной армии РФ обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "ЛентаUA.net".

Ликвидирован террорист Никита Ширяев из российского Санкт-Петербурга был еще в минувший понедельник, 8 октября. Получив серьезное ранение в бою с ВСУ, он скончался в госпитале оккупированного Донецка. Вскоре его тело будет вывезено в РФ для похорон.

Пособники оккупанта, делясь потерей в соцсетях, обнародовали его весьма обличительное фото. На нем на Ширяеве обнаружилась форма украинского образца с весьма характерными пикселями. По всей видимости, наемник принимал активное участие в постановках пропагандистов РФ о якобы "преступлениях" украинской армии: обстрелах населенных пунктов, продаже вооружения террористам "Л/ДНР" и прочих.

Сеть "бурлит" из-за фото с ликвидированным Питером. "Старая НКВДешная практика. Ничего нового. А потом возникают "маленькие мальчики в трусиках", - напомнил комментатор один из самых громких фейков российской пропаганды об Украине.