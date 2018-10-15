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Птица нанесла ущерб в четыре тысячи евро

15.10.2018 08:39
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Птица нанесла ущерб в четыре тысячи евро

В Милане птица повредила картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти. За реставрацию полотна властям пришлось выложить четыре тысячи евро. Выделить средства распорядилась мэрия города.



Сообщение об этом появилось в газете Corriere della Sera

Инцидент произошел летом, когда было очень жарко. Птица, скорее всего, попала в зал через открытое окно и повредила картину. На полотне изображен Давид с головой Голиафа. Сейчас оно украшает Зал часов в палаццо Марино в Милане и является частью коллекции замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско).

Согласно данным мэрии, птица испортила три четверти поверхности полотна и верхнюю часть очень дорогой рамы, которая была обработана позолотой. Картину нужно было немедленно восстановить, так как органический материал крайне вреден для полотна. 

К октябрю картину успели полностью восстановить и уже повесили ее на место.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Италия, Милан, картина, ущерб, птица
 
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