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Птица нанесла ущерб в четыре тысячи евро
В Милане птица повредила картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти. За реставрацию полотна властям пришлось выложить четыре тысячи евро. Выделить средства распорядилась мэрия города.
Сообщение об этом появилось в газете Corriere della Sera.
Инцидент произошел летом, когда было очень жарко. Птица, скорее всего, попала в зал через открытое окно и повредила картину. На полотне изображен Давид с головой Голиафа. Сейчас оно украшает Зал часов в палаццо Марино в Милане и является частью коллекции замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско).
Согласно данным мэрии, птица испортила три четверти поверхности полотна и верхнюю часть очень дорогой рамы, которая была обработана позолотой. Картину нужно было немедленно восстановить, так как органический материал крайне вреден для полотна.
К октябрю картину успели полностью восстановить и уже повесили ее на место.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Италия, Милан, картина, ущерб, птица
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