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в США научились выращивать мясо из куриных перьев

17.10.2018 09:45
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в США научились выращивать мясо из куриных перьев

Американская компания "Just" разработала новаторскую технологию, с помощью которой можно "выращивать" куриные наггетсы из клеток перьев курицы.

Об этом сообщает BBC.

Так, у куриц "заимствуют" клетки для выращивания искусственного мяса, после чего они не погибают, а спокойно бегают по ферме. Таким образом, решается проблема разведения для забоя огромного количества животных и птиц.

Отмечается, что "выращенное" мясо не является вегетарианским либо другим заменителем мяса. Это абсолютно настоящее мясо, однако созданное в искусственных условиях.

В целом на весь процесс "выращивания" мяса уходит до двух недель. Клетки из куриных перьев помещаются в небольшой биореактор, где они начинают делиться при содействии белка. В итоге получается, так называемый, "инкубатор для наггетсов".

Также в издании подчеркивают, что созданное таким способом мясо не является генномодифицированным, а соответственно с развитием технологий так решается продовольственная проблема во всем мире.

Известно, что уже в настоящее время в технологию начали вкладываться огромные суммы денег. Среди заинтересованных инвесторов — миллиардеры Билл Гейтс и Ричард Брэнсон.

 
Источник: https://antikor.com.ua 


Теги: США, Донбасс, мясо, перья, курица
 
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