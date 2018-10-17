в США научились выращивать мясо из куриных перьев

Американская компания "Just" разработала новаторскую технологию, с помощью которой можно "выращивать" куриные наггетсы из клеток перьев курицы.

Об этом сообщает BBC.

Так, у куриц "заимствуют" клетки для выращивания искусственного мяса, после чего они не погибают, а спокойно бегают по ферме. Таким образом, решается проблема разведения для забоя огромного количества животных и птиц.

Отмечается, что "выращенное" мясо не является вегетарианским либо другим заменителем мяса. Это абсолютно настоящее мясо, однако созданное в искусственных условиях.

В целом на весь процесс "выращивания" мяса уходит до двух недель. Клетки из куриных перьев помещаются в небольшой биореактор, где они начинают делиться при содействии белка. В итоге получается, так называемый, "инкубатор для наггетсов".

Также в издании подчеркивают, что созданное таким способом мясо не является генномодифицированным, а соответственно с развитием технологий так решается продовольственная проблема во всем мире.

Известно, что уже в настоящее время в технологию начали вкладываться огромные суммы денег. Среди заинтересованных инвесторов — миллиардеры Билл Гейтс и Ричард Брэнсон.