Мужчина вернулся домой после своих "похорон"

18.10.2018 09:39

Такая путаница дейтвительно произошла в Канаде.

Люди не перестают удивлять невероятными событиями в своей жизни. Так, недавно мужчина, которого считали мертвым и давно похоронили, вернулся домой. Инцидент произошел в Канаде, сообщает ВВС.

Оказывается, что в августе 2018 года мужчина, при котором не было документов, потерял сознание на улице. Его госпитализировали, но он скончался в больнице. Медики сообщили об умершем неизвестном одной местной семье, которая разыскивала родственника.

Семья узнала в погибшем члена семьи, забрала тело и провела похороны. Но спустя некоторое время "погребенный" вернулся домой. Полиция предполагает, что семья похоронила вместо своего родственника известного в Торонто музыканта Скотта Кашни. Исполнитель пропал летом 2018 года.

Тело погребенного эксгумируют для экспертизы, но родственники уже опознали часть вещей, принадлежавших Кашни.

Источник: https://www.segodnya.ua