- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
- Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины20:39
- В России хотят упростить получение гражданства украинцами20:13
- Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"19:39
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- Один человек не мог это сделать: эксперт по оружию раскрыл правду про расстрел детей в Керчи 15:07
- Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море14:54
- 100 заказов в минуту: канадцы выстроились в очередь за марихуаной14:41
Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"
Российский лидер уверяет, что россияне готовы отдать жизнь за родину, но за кого они тогда гибнут на украинской земле .
Президент РФ Владимир Путин дал понять, что его страна не вмешивается в дела других государств. Он объяснил, что у России огромная территория и ей ничего ни у кого не нужно. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, россияне за свою страну жизнь готовы отдать, хотя и не уточнил, что его граждане продолжают гибнуть в войне против Украины и явно не за Россию.
"Никаких (конфликтов не боимся – ред.). Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество", – заявил Путин.
В то же время российский лидер на фоне разветвленной российской агрессии в мире – не только против Украины, – обвинил Запад в создании искусственного кризиса по решению проблем, а также дал понять, что его стране не нужны чужие территории.
"Мы никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. Но, естественно, мы дорожим своим суверенитетом, независимостью. Так было всегда, во все времена истории нашего государства. Это в крови нашего народа. Нагнетание обстановки, истерики – это не наша методика, как у нас иногда любят говорить. И вообще, поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего, с трудно прогнозируемым результатом кризиса – это безответственная политика. Мы никогда такую политику не проводили и проводить не будем. Такая шутка есть, старая, с бородой. Может, кто-то не знает – будет интересно. Звучит она так: Вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "Я не напрягаюсь". То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем", – заверил президент РФ.
На этом же мероприятии Владимир Путин удивил "откровением" про аннексию Крыма. Он считает, что крымчане сами выбрали, с кем жить дальше, хотя забыл упомянуть, что т.н. "референдум" на полуострове в 2014 году был незаконным.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, заявление
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину
- Путин потребовал усилить охрану границ
- Мнение эксперта: Путин проиграл в Украине и идет на фактическую капитуляцию (ВИДЕО)
- Робби Уильямс посмеялся над российскими олигархами (ВИДЕО)
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"