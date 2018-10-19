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Культовая группа 90-х "Нэнси" понесла невосполнимую утрату: оборвалась жизнь солиста Сергея Бондаренко
Жизнь 31-летнего артиста оборвалась утром, 18 октября.
Новость рассказал отец Сергея Бондаренко, однако не сообщил подробностей о том, что послужило причиной гибели молодого и полного сил мужчины. В четверг, 18 октября на своей странице в facebook основатель культовой группы 90-х годов Анатолий Бондаренко рассказал печальную новость – умер его сын и солист коллектива Сергей. Об этом сообщает "Диалог.UA". "Сегодня в 4:04 умер Сережа", - написал в соцсетях отец артиста.
Других подробностей трагедии Анатолий Бондаренко пока не сообщает. Группа Нэнси вспыхнула словно яркая звезда на отечественном музыкальном небосклоне в самом начале 90-х годов. Поклонники помнят хиты "Дым сигарет с ментолом", "Я ухожу тебя любя", "Отель" и многих других, ставших настоящим символом эпохи.
Интересно, что группа, песни которой слушали во всех уголках постсоветского пространства, появилась на востоке Украины в городе Константиновка Донецкой области. По некоторым данным, причиной смерти молодого артиста стала тяжелая болезнь, жизнь его якобы оборвалась в одной из клиник. Других подробностей пока нет.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, певец, умерший, группа
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