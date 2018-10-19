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Люди смогут прожить гораздо дольше: ученые сделали сенсационное заявление
Во многих странах продолжительность жизни увеличится на 10 лет!
Ученые Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле (США) выяснили, что к 2040 году во всех странах мира, вероятно, будет наблюдаться небольшое увеличение продолжительности жизни человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.
Согласно данным исследователей, если тенденции улучшения мирового здравоохранения сохранятся, то средняя продолжительность жизни в 158 странах увеличится на несколько лет, а в 46 странах - на десять и более лет. Так, В Китае этот показатель вырастет на 5,6 года и достигнет 81,9 года. В США он увеличится всего на 1,1 года и составит 79,8 года, а в Великобритании - на 2,5 года (83,3 года). При этом США опустятся с 43-го до 64-го места в рейтинге по продолжительности жизни. Также на более низких местах окажутся Норвегия (переместится с 12-го на 20-е место), Канада (с 17-го на 27-е), Нидерланды (с 15-го на 21-е) и другие страны. Ожидается, что первое место в рейтинге займет Испания (85,8 года), второе -Япония (85,7 года), а третье - Сингапур (85,4 года).
Однако ученые полагают, что есть вероятность реализации пессимистичного сценария, согласно которому продолжительность жизни упадет в половине стран. Увеличение смертности произойдет из-за роста числа неинфекционных заболеваний, включая диабет и хроническую обструктивную болезнь легких, нарушения в работе почек и рак легких, расстройства сердца и сосудов, инсульт, болезнь Альцгеймера и травмы. Кроме того, в Африке продолжительность жизни может уменьшиться из-за ВИЧ.
Теги: США, Донбасс, долголетие, ученые, открытие
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