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Мир на грани новой "холодной войны": в России отреагировали на слова Трампа по ракетному договору
В России жестко отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) с Россией. Москва продолжает требовать от американцев доказательств претензий.
Так, российский сенатор Алексей Пушков считает, что решение американского президента может привести мир к новой "холодной войне".
"Трамп объявил о выходе США из договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесен второй мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. Первым ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора – США. В свете решения Трампа о выходе США из РСМД нашумевшее заявление Путина об ответном ядерном ударе обретает конкретный смысл: Россия не допустит ядерного превосходства над собой. Лишь это способно предотвратить возможную ядерную агрессию. США возвращают мир к "холодной войне", – написал он в Twitter.
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что в случае разрыва Договора, США смогут размещать ракеты наземного базирования дальностью до 5,5 тысяч км (сейчас запрещено Договором) в непосредственной близости от российских границ. Такой же вариант сможет реализовать и РФ вблизи США.
"Прекращение действия ДРСМД уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в 2021 году. А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия", – написал он в Facebook.
По его словам, США и Россия давно упрекают друг друга в нарушении Договора, однако американцы никогда своим претензиям не находили подтверждения на уровне экспертов, работающих в рамках предусмотренной Договором Специальной контрольной комиссии.
Российский политик напомнил, что 15-я статья Договора предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок. В связи с этим нынешние слова Трампа он воспринимает не более, чем шантаж.
Как передает ТАСС, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что американцы не предоставили никаких доказательств нарушения Россией ДРСМД и слова Трампа угрожают процессу разоружения на планете.
"Заявление президента [Дональда] Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности закладывает огромную мину под весь процесс разоружения на планете. И многократные обвинения России в нарушении ДРСМД – всего лишь ширма для оправдания собственных действий по последовательному разрушению этого договора. Опять же не приводится никаких доказательств якобы несоблюдения российской стороной своих обязательств по ДРСМД, потому что их просто нет. А встречных претензий к США относительно выполнения договора хватает", – сказал он.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, мир, Дональд Трамп, Холодная война
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