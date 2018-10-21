Последние новости раздела
- Послы стран «Большой семерки» одобряют новую программу Украины и МВФ21:29
- В Кремле объяснили, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину20:45
- Берега Греции покрылись паутиной: кадры нашествия поразительных существ потрясли Интернет читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/163016_154022007818:20
- Россия в течение 20 лет не сможет рассчитываться с Европой рублями17:47
- РФ решила ответить на антироссийские санкции Украины17:30
- Путін вже програв цю війну15:21
- Янукович заявил о готовности выступить с последним словом14:50
- "Повара Путина" сдали: Кремль заказал убийство замглаваря "ЛНР"14:08
- Сколько можно заработать в Польше на разных должностях? Таблица зарплат09:16
- Горбачев оскорбил Дональда Трампа: Его действия не от большого ума09:01
Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад
21.10.2018 22:28
В ночь на 22 октября можно будет наблюдать звездопад Ориониды
В ночь с 21 на 22 октября в небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Этот метеорный дождь ежегодно приходится на октябрь, а его пик на этот раз ожидают именно 21 числа. В ночь наблюдатели смогут увидеть до 20 метеоров в час.
Метеорный поток имеет такое название в честь созвездия Ориона. Оно является легким для опознания, ведь имеет три яркие звезды внутри, которые плотно расположены друг за другом.
На самом же деле метеорный поток идет не от созвездия, а от кометы Галлеи, которая оставляет за собой "хвост", что "падает" в виде метеоров.
Теги: Донбасс, Земля, звездопад, осень, небо
Читайте также:
- ГАИ предупредила водителей. В Донецкой области проводится спецмероприятие
- Оккупированный Донбасс - это нечто среднее между Сомали и Сектором Газа
- Янукович предпочёл Европе Енакиево
- Янукович поручил принять "исчерпывающие меры" по ликвидации пожара на Углегорской ТЭС
- Глава государства посетил могилы родных и близких
- Порошенко: мы защищаем не только суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы защищаем свободу и демократию
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти 30 килограмм кофе21:43
- На Луганщине за неделю обезврежены десятки снарядов и около сотни гранат21:00
- На Луганщине поймали на взятке начальника отделения Госпогранслужбы19:11
- «Обследовала» условия проживания переселенцев не выходя из кабинета: На Донетчине привлекли к ответственности бывшего социнспектора17:19
- Переселенцев стало меньше: Опубликованы новые данные16:53
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 октября16:26
- На Луганщине Центры предоставления админуслуг получают мобильные кейсы15:52
- Боевики не дают эвакуировать тела погибших мирных жителей15:36
- Горловчане жалуются, что их заставляют ставить подписи за Пушилина. Работают агитбригады15:03
- За выходные пенсионеры Бахмута отдали мошенникам более 20 тыс. грн13:55
- В Сумах изобрели съедобную посуду22:17
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти 30 килограмм кофе21:43
- Послы стран «Большой семерки» одобряют новую программу Украины и МВФ21:29
- К санкциям против РФ присоединилась Украина и еще три страны21:14
- На Луганщине за неделю обезврежены десятки снарядов и около сотни гранат21:00
- В Кремле объяснили, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину20:45
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- В комитете ВР заявили, что телеканалы попытаются оспорить санкции20:13
- Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России19:59
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер