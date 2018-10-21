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Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад

21.10.2018 22:28
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Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад

В ночь на 22 октября можно будет наблюдать звездопад Ориониды

В ночь с 21 на 22 октября в небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Этот метеорный дождь ежегодно приходится на октябрь, а его пик на этот раз ожидают именно 21 числа. В ночь наблюдатели смогут увидеть до 20 метеоров в час.

Метеорный поток имеет такое название в честь созвездия Ориона. Оно является легким для опознания, ведь имеет три яркие звезды внутри, которые плотно расположены друг за другом.

На самом же деле метеорный поток идет не от созвездия, а от кометы Галлеи, которая оставляет за собой "хвост", что "падает" в виде метеоров.



Теги: Донбасс, Земля, звездопад, осень, небо
 
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