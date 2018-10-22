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Эксперт назвал единственный способ Кремля одержать победу в Украине
У Кремля есть единственный способ на победу в Украине
Кремль не пойдет на обострение отношений с Украиной. Об этом рассказал политический аналитик Кирилл Сазонов, передает Хвиля.
В Государственной Думе России заявили, что на Донбассе «нарастает военная угроза» со стороны украинской власти. Пообещали «адекватно ответить» на попытки наступления.
Парламентарии пожаловались на создание поместной церкви в Украине. Также их оскорбили закон об образовании, закон об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.
«Проговорили все глупости, которые были в их эфирах с 2014-го года. Поводом для этого стало заседание Совета безопасности России. Боятся, что РПЦ и УПЦ МП потеряют позиции в Украине из-за Томоса. Очень рассчитывали на эту структуру. Теперь видят, как Украина уходит. Поэтому они в панике. Кремль занял выжидательную позицию из-за продолжения санкций. Их никто не поддерживает, кроме премьера Италии Джузеппе Конте.
На обострение не пойдут. Ждут результатов парламентских и президентских выборов в Украине. Если к власти придут лояльные к России силы, их можно будет склонить к российскому сценарию. Таким образом Кремль одержит победу с помощью политических игр, не тратя военного ресурса. Поэтому серьезного наступления до парламентских выборов не будет. Такие заявления рассчитаны на внутреннего потребителя и украинских ватников. Так демонстрируют свою реакцию на отдаление Украины, потому что не реагировать не могут», — говорит Кирилл Сазонов.
Добавим, скандально известный российский политик Владимир Жириновский выдал очередное маразматичное заявление. Он заявил, что Петр Порошенко и Константинопольский патриархат затеяли попытку рейдерского захвата канонической территории РПЦ, и такая затея может дорого обойтись Киеву.
По его словам, последствиями такого решения может стать то, что Россия может вернуть Украину в границы 1654 года: тогда Фанар «аннулировал» переподчинение Киевской метрополии Московскому патриархату в 1686 году, подкрепленное в 1687 году грамотой патриарха Константинопольского Дионисия.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, победа, церковь
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