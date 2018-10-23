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Грядет встреча главных диктаторов современности в стране-агрессоре
Сегодня были раскрыты некоторые подробности будущей встречи между диктатором России Владимиром Путиным и диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента страны-агрессора, заявил, что очень большое количество городов как и возможных мест фигурируют в контексте того, где состоится данная встреча, передает "Диалог.UA".
Песков подчеркнул, что на данный момент не определены сроки проведения саммита с учетом графиков диктаторов России и КНДР. Стоит отметить, что ранее кровожадный хозяин Кремля настаивал на проведении этой встречи на территории страны-агрессора и приглашал Ына посетить с личным визитом РФ. Это могло бы произойти во время проведения Восточного экономического форума в городе Владивосток, который проводился в начале осени. Пока же визит северокорейского диктатора не согласован, но власти агрессивной России уверяют, что готовы принять его в любое для него свободное и удобное время.
Также Юрий Ушаков, который является помощником президента страны-агрессора, на прошлой недели подтвердил, что идет обсуждение встречи российского диктатора Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Напомним, что диктатор КНДР Ким Чен Ын заявлял о том, что еще одна встреча с эксцентричным президентом США Дональдом Трампом неизбежна. Ранее Ким Чен Ын удивил все мировое сообщество своим вполне необычным подарком, который он преподнес южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Ким Чен Ын, встреча
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