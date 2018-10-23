Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ

23.10.2018 22:08

Недавно исследователи красной планеты из Испании выяснили, что маленькие бактерии эволюционировали, чтобы выжить в суровых условиях Марса.

Живые существа прятались в кромешной темноте под марсианской поверхностью.

Они способны превращать солнечный свет в энергию. Также бактерии скрываются от беспощадных температур и высокого уровня радиации Марса глубоко под землей.

Испанские исследователи проанализировали генетические последовательности бактерий, чтобы выяснить их способ выживания в скважине Иберийского пиритового пояса. Результаты показали, что химические процессы внутри живых существ генерируют энергию, используя водород.

Источник: https://donpress.com