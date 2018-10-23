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Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ
23.10.2018 22:08
Недавно исследователи красной планеты из Испании выяснили, что маленькие бактерии эволюционировали, чтобы выжить в суровых условиях Марса.
Живые существа прятались в кромешной темноте под марсианской поверхностью.
Они способны превращать солнечный свет в энергию. Также бактерии скрываются от беспощадных температур и высокого уровня радиации Марса глубоко под землей.
Испанские исследователи проанализировали генетические последовательности бактерий, чтобы выяснить их способ выживания в скважине Иберийского пиритового пояса. Результаты показали, что химические процессы внутри живых существ генерируют энергию, используя водород.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Испания, Марс, существо
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