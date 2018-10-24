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"Дыхание земли" впервые удалось снять на видео

24.10.2018 15:45
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"Дыхание земли" впервые удалось снять на видео

Ролик записан в канадском лесу.

Удивительное явление застал житель канадского муниципалитета Саре-Кер, который находится в провинции Квебек. Мужчина, имя которого не уточняется, пошёл в лес, где застал штормовой ветер. Неожиданно из-за сильных порывов воздуха земля начала подниматься и опускаться, словно «дыша» в такт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Герой истории быстро достал телефон и начал записывать происходящее на видео. Ранее мужчина не видел ничего подобного, у него аж перехватило дух. Запись уже доступна на YouTube.

Пользователи сети предположили, что почву поднимали корни деревьев, которые неплотно сидели в ней. Такое говорят скептики, тогда как другие люди задумываются о невероятных вещах. Может, земля и вправду «дышала», как живое создание? Предположить это можно, если вспомнить теорию о том, что наша планета – высокоразвитый разум, способный делать невероятные вещи.

Люди, согласно теории некоторых экспертов, недостаточно умны, чтобы понять определенные элементарные вещи, которые происходят каждый день и которые невозможно, казалось бы, объяснить.




Теги: Донбасс, Канада, дыхание, Земля
 
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