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На съемках фильма Безрукова произошла жуткая трагедия
В России во время съемок масштабного военного фильма «Ильинский рубеж», в создании которого участвует один из любимых актеров Путина Сергей Безруков, трагически погиб каскадер.
По словам членов съемочной группы, танк не затормозил на нужной отметке и наехал на 31-летнего Олега Шелкина. Трагедия произошла в понедельник, 22 октября, пишет «СтарХит».
Сообщается, что мужчина не успел среагировать на движущийся танк вовремя и попал под него. От полученных травм каскадер скончался на месте происшествия. Делом уже занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка.
Пока что же работа над картиной с Сергеем Безруковым приостановлена. Очевидцы трагедии сообщили, что речь идет исключительно о несчастном случае.
«Танк не затормозил на нужной точке, мужчина не успел среагировать и попал под машину. Каскадер погиб. Мы находимся в глубоком шоке», — рассказали представители съемочной группы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, фильм, трагедия, каскадер, Сергей Безруков, съемки
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