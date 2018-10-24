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Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь
Американские ученые в ходе эксперимента узнали о способности собак воспринимать человеческий язык.
Собаки могут отличать слова от псевдослов. К такому выводу пришли американские ученые, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Исследователи провели фМРТ-эксперимент (Функциональная магнитно-резонансная томография – ред.), в котором приняли участие 12 собак. Они учились показывать на предмет, слыша его название.
Поскольку собаки способны воспринимать простые голосовые команды, ученые предположили, что животные могут в принципе воспринимать человеческий язык.
Так, собаку помещали в сканер, а хозяин стоял перед ней и зачитывал слова с экрана. Некоторые из них были знакомы животному, другие нет, либо являлись псевдословами.
В итоге выяснилось, что при обработке псевдослов активность мозга собак была повышена в височно-теменной доле. Это означает, что животные могут отличать известные слова от неизвестных.
Теги: Донбасс, собаки, ученые, речь, человек
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