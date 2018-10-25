Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Капитуляция России неизбежна, - спор двух экспертов-политологов

25.10.2018 17:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Капитуляция России неизбежна, - спор двух экспертов-политологов

Известные эксперты по вопросам политического характера прокомментировали переговоры между президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и советником главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, который был в РФ с официальным визитом. Федор Войтоловский, который является политологом-международником, заявил, что на данный момент Соединенные Штаты стремятся изменить баланс сил, а также вывести его на новый по качеству уровень, так как причиной этому является факт того, что РФ имеет довольно-таки серьезный стратегический потенциал, который якобы может быть сопоставим с возможностями Американского государства, уведомляет "Диалог.UA".
Войтоловский отметил, что теперь отношения между агрессивной Москвой и Вашингтоном будут базироваться на позициях стратегического сдерживания, а не как было ранее на принципах стратегического партнерства. Он уверяет, что данной моделью предусмотрены как симметричные, так и ассиметричные шаги в действиях стран. Однако в противовес словам своего коллеги эксперт Владимир Васильев уверен в том, что Вашингтон уже в открытой форме намекает на капитуляцию России, это четко сигнализирует Кремлю о том, чтобы он провозгласил о безоговорочной капитуляции, так как США всегда были и будут сильнее страны-агрессора. Напомним, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пообещал стране-агрессору и правительственным войскам Башара Асада неминуемое наказание за химическую атаку в провинции Идлиб. Также Джон Болтон красиво и в то же время мощно ответил на шутку Владимира Путина. После встречи с Путиным Джон Болтон почтил память известного оппозиционера РФ Бориса Немцова.



Теги: Россия, Донбасс, спор, эксперт, политолог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх