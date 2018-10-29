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Бананам грозит полное вымирание из-за грибка
29.10.2018 19:15
Популярный фрукт может пропасть с прилавков магазинов.
Бананам грозит вымирание. Причиной возможного исчезновения фруктов может стать грибок так называемой панамской болезни, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Новости Ю.
Оказывается, война грибков с бананами длится очень давно, и в 1960-х мы потеряли сорт бананов Гро-Мишель.
После этого вместо него начали разводить бананы сорта Кавендиш, которые мы едим по сегодняшний день.
Теги: Донбасс, грибок, банан
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