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Японцы научили слона математике
Животное продемонстрировало навыки сравнения чисел.
В Японии самку азиатского слона научили решать математические задачи на планшете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.
Сообщается, что японские ученые решили попробовать новый способ проверки математических умений у животных. Для этого они выбрали взрослую слониху.
В ходе эксперимента самка видела перед собой на планшете карточки с изображениями бананов, яблок и дынь, количество которых на каждой карточке варьировалось от 1 до 10. Она должна была выбрать карточки с наибольшим количеством тех или других фруктов.
В итоге слонихе удалось верно выбрать нужные изображения в 67% случаев. В связи с таким результатом японские специалисты заключили, что азиатские слоны оказались более способными, чем их африканские собратья.
Теги: Донбасс, Япония, слон, математика
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