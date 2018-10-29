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Кум Саакашвили вышел во второй тур выборов президента Грузии
Вчера, 28 октября, в Грузии прошли последние всенародные выборы президента. Однако ни один из кандидатов на высший пост не набрал более 50% голосов, поэтому состоится второй тур выборов.
Об этом заявили в ЦИК Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" также признала неизбежность второго тура, передает Newsgeorgia.
Об этом на специальном брифинге заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Он признал, что поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили не набрала больше 50% голосов избирателей и в следующем туре встретится с основным конкурентом от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе, который является кумом Михаила Саакашвили.
"Идет подсчет голосов. Подсчитано до 1000 участков. Лидирует Саломе Зурабишвили, которая на первом месте. Уже ясно, что состоится второй тур, в котором примут участие Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Это уже ясно из тех результатов, которые есть", - заявил Ираклий Кобахидзе.
"Мы призываем продолжить подсчет голосов и соблюсти все процедуры. Это нормальный процесс. Это означает, что почти каждый второй избиратель нас поддерживает. Это произошло и сейчас. Нам немного не хватило, чтобы победить в первом же туре", - сказал Кобахидзе.
Отвечая на вопрос журналистов, Кобахидзе отметил, что официальные данные ЦИК не соответствуют данным экзит-полла, опубликованного правящей партии, согласно которому Зурабишвили набрала около 53% голосов, из-за того, что "на вопросы экзит-полла отказались отвечать почти половина опрошенных".
"Экзит-полл - это одно, но официальные результаты - это другое", - сказал Кобахидзе.
К 07:30 ЦИК Грузии подсчитал уже 99,57% бюллетеней: у Вашадзе 37,7% голосов, у Зурабишвили - 38,6%.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Грузия, выборы президента, Саакашвили
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