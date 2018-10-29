У него прекрасное хозяйство: Галкин бесповоротно изменил Пугачевой

29.10.2018 08:14

Недавно прогремел скандал в семье звездной пары Пугачевой и Галкина. Слухи о том, что юморист изменяет своей жене с телеведущей Юлией Барановской якобы подтвердились. Поговаривали, что Примадонна, не выдержав измен мужа, который, по слухам, изменял ей не с одной женщиной, подала на развод.

И хотя сейчас страсти немного поутихли, в сети продолжают обсуждать отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые якобы намерены развестись.

Сам же юморист после всего этого скандала неожиданно отправился в Германию, чем спровоцировал новые слухи.

Поклонники строят разные версии такого неожиданного отъезда Галкина. Одни говорят, что опасаясь краха карьеры после развода, он отправился на гастроли, чтобы заработать на жизнь. Другие утверждают, что поводом для путешествия Галкина является не только концерты. После скандала, связанного с Барановской, он решил поехать туда, где его никто не узнает. В России его имидж испорчен, и остается лишь продолжать изображать из себя примерного семьянина – и в Германии у Галкина на это больше шансов.

А недавно появилась новая версия, источником которой послужило видео, выложенное Галкиным в Instagram. Этот пост Максима снова всколыхнул волну слухов о его нетрадиционной ориентации.

Фоловеры убеждены, что Галкин просто не смог больше сдерживать свою натуру и в конце концов променял жену на мужчину - немецкого фермера. Оказывается, юморист все-таки гей, которому удавалось все это время скрываться от общества и, возможно, даже от Пугачевой.

В опубликованном видео Максим Галкин рассказал, что поселился на время гастролей в хижине фермера Ганса. Свое решение поселиться не в отеле юморист объяснил тем, что не хочет отвыкать от деревни Грязь.

Однако дотошные фоловеры во всем этом увидели иной смысл. Слова Галкина, когда тот показывая хижину, в которой живет, сказал: "Там и живем", они восприняли как намек на то, что юморист себя и фермера считает парой. К тому же, Галкин не вспомнил о семье Ганса, что опять-таки говорит о том, что фермер живет один, а значит, может быть геем, как и Максим. Юморист лишь уточнил, что у хозяина большое хозяйство - гуси, овцы и т.д…

Источник: https://from-ua.com