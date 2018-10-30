Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника

30.10.2018 20:39

Пропагандисты оккупационных «властей ЛНР» распространяют среди жителей временно оккупированных территорий Луганской области информацию, что тем, кто проголосует за Пасечника, выдадут паспорта РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированных территорий Луганской области, на временно оккупированных территориях, особенно в сельских районах, пропагандисты «властей ЛНР» убеждают людей, что те, кто пойдет на фейковые «выборы» главаря «ЛНР» и проголосует за кандидатуру Леонида Пасечника, получат паспорта РФ, а затем Россия «признает ЛНР».

Однако жиели временно оккупированных территорий мало верят в такие агитационные россказни и сравнивают ситуацию с Приднестровьем:

«По ЛНР среди селян и пенсов поползли слухи, что как только изберем Пасечника, то с НГ нас РФ признает и присоединит, выдаст РФ паспорта. Умиляют не только идиоты, кто распространяет эти бредни, но и дебилы, кто во все это верит...»

«В преднистровье эти методы уже лет 25 работают… Уже несколько поколений»,

«В Приднестровье 45% жителей — граждане РФ»,

«Ну так раздача паспортов работала.сейчас не знаю. Раздача паспортов это не присоединение к рф».