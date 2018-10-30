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Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника

30.10.2018 20:39
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Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника

Пропагандисты оккупационных «властей ЛНР» распространяют среди жителей временно оккупированных территорий Луганской области информацию, что тем, кто проголосует за Пасечника, выдадут паспорта РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированных территорий Луганской области, на временно оккупированных территориях, особенно в сельских районах, пропагандисты «властей ЛНР» убеждают людей, что те, кто пойдет на фейковые «выборы» главаря «ЛНР» и проголосует за кандидатуру Леонида Пасечника, получат паспорта РФ, а затем Россия «признает ЛНР».

Однако жиели временно оккупированных территорий мало верят в такие агитационные россказни и сравнивают ситуацию с Приднестровьем:

«По ЛНР среди селян и пенсов поползли слухи, что как только изберем Пасечника, то с НГ нас РФ признает и присоединит, выдаст РФ паспорта. Умиляют не только идиоты, кто распространяет эти бредни, но и дебилы, кто во все это верит...»

«В преднистровье эти методы уже лет 25 работают… Уже несколько поколений»,
«В Приднестровье 45% жителей — граждане РФ»,
«Ну так раздача паспортов работала.сейчас не знаю. Раздача паспортов это не присоединение к рф».



Теги: Донбасс, выборы, паспорт, ЛНР, соцсети, Пасечник, РФ
 
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