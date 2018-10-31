Афонский старец предсказал, каким будет следующий год

31.10.2018 22:37

Пророк видит приближение Третьей мировой войны.



Паисий Афонский – известный греческий пророк, обладающий даром ясновидения. Старец сделал немало прогнозов за свою жизнь, многие из них, стоит отметить, сбылись, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



В новом году вспыхнет конфликт между Россией и Турцией. Правители этих государств не смогут найти компромисс или проросту не захотят искать пути решения возникших вопросов. Развяжется война, в которой Европа будет поддерживать Турцию.



Также Турции придётся сразиться с Грецией, однако безуспешно. Сражение будет проиграно, Константинополь вновь окажется под властью греков. Третья часть населения захваченного города примет православие, а ещё одна треть попросит у других стран помощи.



Паисий, как и другие провидцы, тоже видит приближение Третьей мировой войны. Согласно заявлению, масштабное сражение состоится между странами Ближнего Востока. Больше 200 млн китайцев пойдёт на фронт, когда Евфрат обмелеет.



Вторая часть предсказания многих людей заставляет усомниться в правдивости слов пророка, так как река достаточно полноводная. Возможно, ситуация связана как-то с плотиной, которую сейчас активно строят. В результате войны люди переосмыслят все ценности, настанет новый мировой порядок. Страны ещё долго будут устранять следы сражений.



Также монах коснулся темы падения морали в обществе. По его словам, люди будут становиться жестокими и меркантильными. Все храмы превратятся в место воплощения коммерческих интересов. Священники будут воспринимать свою работу как средство хорошего заработка, а не спасения душ. Все заветы Христа будут забыты.



Стоит отметить, что некоторые предсказания сбываются уже сегодня. Многие церкви в открытую собирают деньги, наживаются любыми способами. Моральный спад только быстрее приблизит человечество к Третьей мировой.



Исправлять разруху люди будут десятилетиями. Нужно не забывать, что именно мы сами являемся творцами своего будущего, поэтому стоит поступать по совести и работать на благо всего человечества. Только мы можем сделать этот мир лучше.