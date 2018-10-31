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Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина
Астрологи прогнозируют российскому президенту Владимиру Путину скорый уход из политики, но подчеркивают: даже после смены Путина курс России кардинально не поменяется.
«Путину осталось год-два, не больше. Он не дотянет до 2021 года на своем посту», — заявил в интервью «ФАКТАМ» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.
По прогнозам астролога, в ближайшее время Путину напомнит о себе тяжелая болезнь: «У него очень сложная ситуация: болезнь Путина — рак позвоночника — то усиливается, то происходит ремиссия. Ну и, как мы уже знаем, терять ему нечего. Помните, он сказал: «Мы все попадем в рай, а остальной мир — в ад».
Говоря о преемниках Путина, астролог был категоричен. «Преемник Путина только сам Путин либо Дмитрий Медведев. Больше преемников у него не будет», — убежден Росс.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, астролог
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