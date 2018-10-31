Пользователям Telegram сообщили шокирующую новость

31.10.2018 16:38

Американский эксперт Натаниэль Сачи заявил, что десктопная версия мессенджера Telegram не шифрует переписку пользователей. Об этом он сообщил на своей Twitter-странице, передает НВ.

По словам специалиста, все данные переписок сохраняются в обычной базе данных, взломать которую не составит большого труда.

Сачи исследовал настольную версию клиента для Telegram и пришел к выводу, что переписки сохраняются в незашифрованной базе SQLite. Он также подчеркнул, что шифрование не включается даже в том случае, если активирован секретный чат.

Открыть базу данных и скачать оттуда свои сообщения программисту удалось, используя скрипты Python.

В компании Telegram от комментариев по данному поводу пока воздерживаются.

Источник: https://from-ua.com