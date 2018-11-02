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На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества
На Луганской тепловой электрической станции осталось угля на один день работы.
Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, куда входит данная ТЭС.
«Сейчас угля на складах по сути на один день работы станции», – сказали в компании.
В ДТЭК отметили, что станция может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.
«С апреля 2017 года поставки угля осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – ШУ "Обуховская" (Ростовская область). С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля», – добавили в компании.
В ДТЭК подчеркнули, что еще с 2014 года говорили с украинскими властями о необходимости строить железнодорожную ветку к Луганской ТЭС. Государству было предложено инициировать строительство новой железнодорожной ветки от станции Сватово до станции Белокуракино, которая соединит Луганскую ТЭС с железнодорожной системой Украины.
В ДТЭК отметили, что это позволило бы бесперебойно доставлять на станцию импортный антрацит.
«Стабилизировать энергоснабжение в регионе будет проще после строительства подстанции «Кременная», которая соединит энергосистему Луганской области с ОЭС Украины. Она будет готова в лучшем случае весной или летом 2019 года», – сказали в пресс-службе ДТЭК.
При этом там подчеркнули, что даже в этом случае подстанция не заменит мощности Луганской ТЭС. Строительство подобной инфраструктуры находится в зоне ответственности НЭК «Укрэнерго», добавили в ДТЭК.
«Новости Донбасса» не смогли получить оперативный комментарий в Луганской областной госадминистрации.
От работы Луганской ТЭС зависит наличие электроэнергии в домах 1 миллиона жителей подконтрольной украинским властям части региона.
Теги: Россия, Донбасс, электричество, Луганская область, железная дорога, уголь, ТЭС
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