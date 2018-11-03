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Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем
Депутатам решили предоставить возможность добровольно отказаться от пенсионных надбавок, однако народные избранники отнеслись к такому предложению весьма скептично
В России Совет Федерации готовится рассмотреть законопроект, который позволит депутатам Госдумы добровольно отказываться от пенсионной надбавки в размере 46,6 тысячи рублей (около 20 тысяч гривен) для тех, кто работает в парламенте от 5 до 10 лет, и 63,6 тысячи рублей ( более 27 тысяч гривен) для тех, кто работает в парламенте более 10 лет.
Журналисты решили выяснить, как сами российские депутаты отнеслись к такой инициативе и получили довольно интересные ответы.
«Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — Николай Арефьев, КПРФ
«А почему я должен отказываться? Смысл какой?», — режиссер Владимир Бортко, КПР.
«Я живу на одну зарплату. Никаких накоплений у меня нет. Думаю, эти деньги нам не помешают. Не могу вот так [деньги] отдавать в никуда. Государство государством, я бы лучше помогал нашему фонду ветхого жилья в своем регионе или просто детей бы отправил на каникулы. Так чтобы вообще отказаться — не могу я», — Владимир Поздняков, КПРФ.
«Не могу сказать, что мы жируем. Живу я очень скромно, я даже с этой зарплаты не могу отложить ничего для себя», — Светлана Максимова, «Единая Россия».
«Не буду отказываться от надбавки. За эти 25 лет я могла бы иметь больший доход, работая в другом месте, более спокойном», — Валентина Пивненко, «Единая Россия».
«Если 450 депутатов откажутся от своей надбавки, от этого легче не станет», — Владимир Кашин, КПРФ
Отказаться от надбавки оказались готовы лишь несколько опрошенных депутатов. При этом многие парламентарии сделали все возможное, чтобы уклониться от ответа.
Ранее мы сообщали, что в российской Госдуме открыто угрожают Украине тем, что скоро оккупированные территории Донбасса якобы станут полноценными «независимыми» государствами.
С таким наглым заявлением в эфире пропагандистского телеканала выступил депутат Думы Леонид Калашников.
По мнению адепта Кремля, так называемые «Л-ДНР» скоро станут полноценными «государствами, подобными Норвегии.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, надбавка, депутаты, выплаты
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