- В России горит магистральный газопровод21:23
- В Египте потерпел крушение российский самолет18:00
- Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем17:43
- Хлеб опасен для птиц17:19
- Погодные аномалии, голод и война: эколог рассказала о приближении страшной катастрофы16:00
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Украинцы высмеяли нелепый фейк российских пропагандистов14:40
- «Он приходил ко мне, у нас были страстные отношения»: фанатка Киркорова заявила, что беременна тройней от артиста09:18
- В Египте расстреляли три автобуса: семеро погибших07:43
- Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой20:54
Хлеб опасен для птиц
Специалисты утверждают, что подкармливание птиц хлебом может закончится гибелью пернатого. Так пишет replyua.net, ссылаясь на 056ua.
Об этом сообщила биолог Вероника Коньякова. Это связано с тем, что хлеб не является природным продуктом. Люди привыкли использовать его для кормления птиц лишь потому, что он дешёвый и достаточно вкусный. Однако данное изделие засоряет зоб. После этого в организме птицы могут массово размножаться вредоносные грибки. Такая ситуация провоцирует ряд вирусных заболеваний и воспалительных процессов. Кроме того, засоренность зоба провоцирует ложную безопасность у пернатых. Они начинают думать, что их желудок полностью заполнен. Следовательно, перестают искать другие способы поживиться. Вследствие этого появляется перспектива заболеть рахитом.
Специалист отметила, что птиц действительно нужно продовольственно поддерживать, когда всё вокруг укрывается снегом и процессы поиска еды стают практически невозможными. Но нужно помнить, какой рацион наиболее приемлем для пернатых. Вероника Коньякова рекомендует запастись крупами разных видов (ячневая, перловая, пшеничная и тому подобные). А вот пшено лучше не давать. Также подойдёт самостоятельно приготовленный комбикорм из пшеничной и ячневой круп, а также дафнии.
Теги: Донбасс, опасность, птицы, хлеб
- Українців попередили про смертельну небезпеку
- Двойное гражданство: главная опасность для Украины
- Нова загроза для України, ЄС не усвідомлює небезпеку
- В Украину из России поставляли опасные для здоровья бойцов АТО детали протезов
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося
- Попадут в рай: в Украине объяснили, в чем реальная опасность Путина
- На Донбассе ранены украинские военные21:11
- На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги20:00
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина19:42
- Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?19:19
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии13:21
- В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»12:40
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Аваков: с 1 января минимальная зарплата полицейского достигнет 9200 гривен21:39
- В России горит магистральный газопровод21:23
- На Донбассе ранены украинские военные21:11
- Пошел на рекорд. Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен доходов20:41
- На Украину обрушилась экологическая катастрофа: в реке заметили гигантское пятно, жители бьют тревогу20:20
- На железнодорожном пути в Славянском районе мужчина лишился ноги20:00
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина19:42
- Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?19:19
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать