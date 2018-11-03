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В Египте потерпел крушение российский самолет

03.11.2018 18:00
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В Египте потерпел крушение российский самолет

Один из российских истребителей разбился над Египтом.

Российский истребитель МиГ-29 разбился в Египте. Сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он принадлежал ВВС Египта.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сказали в ОАК.

Он был поставлен Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта. По сообщениям СМИ, египетский пилот успел катапультироваться.

Причиной аварии могли стать технические неполадки или ошибка пилота.

 Источник  : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Египет, самолет, крушение
 
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