В Египте потерпел крушение российский самолет

03.11.2018 18:00

Один из российских истребителей разбился над Египтом.

Российский истребитель МиГ-29 разбился в Египте. Сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он принадлежал ВВС Египта.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сказали в ОАК.

Он был поставлен Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта. По сообщениям СМИ, египетский пилот успел катапультироваться.

Причиной аварии могли стать технические неполадки или ошибка пилота.

Источник : https://politeka.net