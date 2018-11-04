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Построенный россиянами мост затопило: сотни людей "отрезаны от материка", пострадавших эвакуируют (ВИДЕО)
После жесткого разгула природной стихии на юге России и оккупированном Крыму, под ударом оказался Ростов-на-Дону. В городе коллапс после затопления острова "Зеленый".
В российском Ростове-на-Дону затонула часть понтонного моста, связывающего основную часть города с островом Зеленый. В результате чрезвычайного происшествия сотни жителей города оказались отрезанными от материка, передает "Российский Диалог".
В соцсетях комментируют инцидент местные жители. Некоторые утверждают, что "затопление моста" давно следовало ожидать, ведь выглядел он хлипким и давно "дышал на ладан". Давно пришло время строить новый мост, но местные власти оставались слепы и глухи к настойчивым просьбам местным жителям.
По результатам инцидента, в управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по региону опубликовали комментарий о том, что в створе 29-й линии под водой оказались два пролета переправы. Для эвакуации из зоны бедствия ростовчан привлечено пять плавсредств. Сейчас уже переправлено в безопасное место более 200 человек. На месте стихийного бедствия работают спасатели.
Напомним, от масштабного потопа серьезно пострадала "жемчужина Крыма" Ялта на оккупированном полуострове, сильный ливень, который без перерыва поливал город около двух часов, превратил ее улицы в "венецианские каналы".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Ростов-на-Дону, эвакуация, мост, Ростов
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