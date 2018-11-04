- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- В парке Британии дети получили серьезные травмы из-за надувной горки12:00
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- Украина и Турция договорились о зоне свободной торговл10:13
- Аннексия Крыма и победа 1945-го, - россияне назвали важнейшие исторические события10:02
- Названо имя финалистки конкурса ''Мисс Земля-2018''22:18
- В России горит магистральный газопровод21:23
- В Египте потерпел крушение российский самолет18:00
- Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем17:43
- Хлеб опасен для птиц17:19
Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.
Группа ученых, работающих в Университеле Эрлангена-Нюрнберга, что на территории Германии, вместе со своими коллегами из Соединенных Штатов Америки определили, что гидрохиноны, которые входят в состав таких продуктов, как вино, чай, кофе и шоколад, сочетаясь с цинком способствуют предотвращению возникновения окислительного процесса. Таким образом, значительно снижается процесс старения. Выводы ученых были официально представлены на портале Phys.org, передает replyua.net.
Ученым удалось установить, что цинк способствует активации группы гидрохинона. Таким образом обеспечивается естественная от супероксида, являющегося побочным продуктом дыхания человеческой клетки. Супероксид повреждает биомолекулы тела, в котором он находится, нанося ему урон. Наиболее подверженными действию супероксида являются липиды и протеины.
Разрушить супероксид способен исключительно гидрохинон. Тем не менее, если цинк и гидрохинон объединяются воедино, то создается новый комплекс, который обладает суперсилой. Он способен защитить организм от природного процесса деградации, который вызван процессом окисления. Также этот комплекс оказывает антиоксидантное действие. Отсюда можно прийти к выводу, что супероксид способен метаболизироваться, а также предотвращать повреждения организма, то есть замедлять старение.
Теги: Донбасс, старение, открытие, продукты
- В Мариуполе открыли мемориальную доску знаменитому гимнасту (ФОТО)
- Ученые нашли идеальную модель старения
- В Донецке учатся экономить тепловую энергию
- В Краматорске в честь тройного юбилея появился теннисный корт
- Открылся первый в Мариуполе оптовый рынок
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее
- Наблюдателей ОБСЕ не пускают в приграничные районы Донецкой области13:00
- Пересечение линии разграничения: Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово»12:21
- В Луганской области на территории детского лагеря обнаружили тайники с оружием11:30
- Нарушение перемирия.Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка"11:15
- Убил и заявил о пропаже: В «ЛНР» нашли скелетированный труп женщины09:41
- Луганская ТЭС переходит на газ09:28
- События, как на Донбассе, могут произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница09:15
- В Донецкой области больше сотни взрослых привлечены к ответственности за доведение детей до алкогольного опьянения09:00
- Дончане: "Да, мы в оккупации, но на своей земле – в Украине"07:08
- На Донбассе ранены украинские военные21:11
- Наблюдателей ОБСЕ не пускают в приграничные районы Донецкой области13:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Пересечение линии разграничения: Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово»12:21
- В парке Британии дети получили серьезные травмы из-за надувной горки12:00
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- В Луганской области на территории детского лагеря обнаружили тайники с оружием11:30
- Нарушение перемирия.Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка"11:15
- Субсидии 2019.Этапы монетизации.10:57
- Коммунальная удавка затягивается: когда и насколько вырастут тарифы10:42
- "Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо" (ВИДЕО)10:35
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ