Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.

04.11.2018 11:47

Группа ученых, работающих в Университеле Эрлангена-Нюрнберга, что на территории Германии, вместе со своими коллегами из Соединенных Штатов Америки определили, что гидрохиноны, которые входят в состав таких продуктов, как вино, чай, кофе и шоколад, сочетаясь с цинком способствуют предотвращению возникновения окислительного процесса. Таким образом, значительно снижается процесс старения. Выводы ученых были официально представлены на портале Phys.org, передает replyua.net.



Ученым удалось установить, что цинк способствует активации группы гидрохинона. Таким образом обеспечивается естественная от супероксида, являющегося побочным продуктом дыхания человеческой клетки. Супероксид повреждает биомолекулы тела, в котором он находится, нанося ему урон. Наиболее подверженными действию супероксида являются липиды и протеины.



Разрушить супероксид способен исключительно гидрохинон. Тем не менее, если цинк и гидрохинон объединяются воедино, то создается новый комплекс, который обладает суперсилой. Он способен защитить организм от природного процесса деградации, который вызван процессом окисления. Также этот комплекс оказывает антиоксидантное действие. Отсюда можно прийти к выводу, что супероксид способен метаболизироваться, а также предотвращать повреждения организма, то есть замедлять старение.