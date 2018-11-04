Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения

04.11.2018 20:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Грузовик и легковушка столкнулись в районе города Сонепат в штате Харьяна.

В воскресенье, 4 ноября, в Индии грузовик столкнулся автомобилем, в результате чего погибли 12 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV.

 

По предварительной информации, грузовик выехал на большой скорости на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии.

Смертельное столкновение произошло в районе города Сонепат в штате Харьяна.

Отмечается, что в ДТП также пострадали водители и пассажиры двух мотоциклов.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Индия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх