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В парке Британии дети получили серьезные травмы из-за надувной горки

04.11.2018 12:00
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Семеро пострадавших были отправлены в крупные травматологические центры Лондона с серьезными повреждениями.

В результате инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг были серьезно травмированы семь детей, сообщает Daily Mail.

По информации издания, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Они получили травмы шеи, рук, ног а также позвоночника.   Свидетели происшествия рассказали, что группа детей начала падать во время подъема на высокую надувную горку, когда одна из ее стен отошла в сторону.   По их словам, горка выглядела "хлипкой" и на ней одновременно было около 40 человек, что возможно стало причиной инцидента.   Отмечается, что люди собрались в парке, чтобы посмотреть фейерверк, однако после происшествия полиция эвакуировала всех посетителей мероприятия.      

Источник : https://korrespondent. 



Теги: Донбасс, травмы, горка
 
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