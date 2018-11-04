В парке Британии дети получили серьезные травмы из-за надувной горки

04.11.2018 12:00

Семеро пострадавших были отправлены в крупные травматологические центры Лондона с серьезными повреждениями.

В результате инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг были серьезно травмированы семь детей, сообщает Daily Mail.

По информации издания, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Они получили травмы шеи, рук, ног а также позвоночника. Свидетели происшествия рассказали, что группа детей начала падать во время подъема на высокую надувную горку, когда одна из ее стен отошла в сторону. По их словам, горка выглядела "хлипкой" и на ней одновременно было около 40 человек, что возможно стало причиной инцидента. Отмечается, что люди собрались в парке, чтобы посмотреть фейерверк, однако после происшествия полиция эвакуировала всех посетителей мероприятия.

Источник : https://korrespondent.