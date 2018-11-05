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"Звезда смерти" близко: напуганные пассажиры самолета сообщили об открытом портале для вторжения Нибиру - кадры
Смертоносная "Планета Х" все ближе подбирается к нашей планете.
В конце октября шокированные пассажиры лайнера в Соединенных Штатах заметили "портал" из параллельной вселенной. По словам очевидцев, через эти аномальные "ворота" Нибиру начала сближаться с земным шаром.
Эксперты подтвердили, что таким образом "Звезда смерти" готовит вторжение на Землю, передает "Диалог.UA".
Пассажиры самолета, который летел внутренним рейсом в Америке, зафиксировали странный объект в небе. Очевидцы рассказали о возникшем светло-синем кольце, которое парило над землей и шокировало людей на борту лайнера. Аномальное явление вызвало панику среди пассажиров, которые начали кричать после увиденного.
После публикации загадочных кадров в Сети, уфологи пришли к выводу, что запечатленный объект на видео – портал, через который инопланетяне проникают на нашу планету и так же незаметно покидают ее. Напомним, в Штатах получили новые доказательства существования Планеты Х и ее продвижения в нашей Галактике.
Также ученый NASA рассказал подробности о смертоносном космическом теле.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, планета, самолет, Апокалипсис
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