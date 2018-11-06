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Скончался наемник из состава ДШРГ «Русич», уроженец Самарской области

06.11.2018 22:00
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Скончался наемник из состава ДШРГ «Русич», уроженец Самарской области

В РФ скончался наемник НВФ Дергачев Александр Владимирович «Гарри» / «Шура». Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, пишет ДонПресс.
По информации блогера, Дергачев Александр родился в городе Новокуйбышевск (Самарская область, РФ) 25 ноября 1990 года. Дата смерти — 29 октября 2018 года. Предположительная причина — сердечный приступ.
Данные Дергачева есть в базе сайта «Миротворец».
«Российский наемник.
Позывной: Гарри. Фашист по меньшей мере с 2010, фан ФК „Крылья Советов“. Состоит в ДШРГ „РУСИЧ“ с апреля 2015, гранатометчик. Особые приметы: татуировки на груди, плечах и правой лопатке /фото/.
Дата рождения: 25.11.1990
Соцсети Использует псевдоним Делардж Александр», — информирует «Миротворец».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Самара, наемник, умерший
 
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