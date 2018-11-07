- Разнесут в пух и прах: у Путина испугались ядерной угрозы13:45
- НАТО продолжает вгонять в дрожь РФ вблизи ее же границ: в Польше стартуют масштабные военные учения Альянса13:01
- В РФ предрекают Украине скорую кончину: «ВПК сдохнет, будет дефицит топлива»11:15
- Японцы придумали устройство для дистанционного управления собаками (ВИДЕО)10:30
- "Плохой сценарий, но другого нет", - в России самодовольно заявили о готовности "дать отпор" США 10:14
- Ученые рассказали, как в будущем изменятся люди09:48
- Британка рассказала, каково иметь сразу четырех мужчин09:01
- Механизм запущен: в США готовятся "наказать" Россию "драконовскими" санкциями 08:52
- Три пророчества из Священного Писания сбылись: человечество на пороге апокалипсиса 08:20
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
Британка рассказала, каково иметь сразу четырех мужчин
Для большинства людей моногамия в отношениях, сексе и браке является единственно приемлемым вариантом. Но появляется все больше и больше людей, которые ищут другой жизни. Одна из них – Мэри Крамптон из Англии. Мэри замужем, но обручена еще с одним мужчиной, а с двумя другими находится в отношениях.
Учитель и терапевт Мэри Крамптон живет в окрестностях Манчестера и замужем за 43-летним Тимом. Но есть еще Джон, Майкл и Джеймс. С Джоном, которому 53, она обручена, а с 63-летним Майклом и 73-летним Джеймсом находится в романтических отношениях.
Такие необычные отношения называют полиаморией, этот термин не стоит путать с так называемыми «свободными отношениями», основным смыслом которых является отсутствие ограничений в выборе партнера для секса. Полиамория же подразумевает романтические отношения с несколькими партнерами одновременно.
Для Мэри все началось около 25 лет, когда она впервые вышла замуж. Она жила в моногамном браке, но через несколько лет взгляды пары на отношения изменились. Примерно в тоже время в баре Мэри услышала о концепции полиамории, которая ее очень заинтересовала. Идея понравилась и ее мужу, и они решили попробовать свободные отношения. Но для них все основывалось не только на сексе. Как утверждает женщина, на первом месте в поиске нового партнера для нее всегда была любовь.
Пара рассталась, но они оба продолжили вести моногамную жизнь. Затем Мэри вновь вышла замуж, но уже состоя в полиаморных отношениях. Примерно в тоже время появился и Джон, который также хотел жениться на ней, но в Англии это запрещено.
Мэри часто спрашивают, как она может любить всех своих мужчин одинаково, и как они справляются с ревностью. На что женщина приводит сравнение с любовью к детям. «Если вы любите своего младшего сына, это ведь не значит, что вы любите старшего меньше», – говорит она.
Тем не менее, Мэри часто сталкивается с непониманием в обществе. «Единственным минусом для меня являются люди, которые отрицательно относятся к моему образу жизни. К счастью, я крайне толстокожая, и надеюсь, что моя история поможет людям лучше понять, что такое полиамория», – объясняет Мэри.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, женщина, отношения, мужчины
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря11:44
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо11:31
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» 100 рублями11:00
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы13:55
- Разнесут в пух и прах: у Путина испугались ядерной угрозы13:45
- Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке13:30
- Потеплеет еще два раза: синоптик рассказал о погоде до конца ноября13:15
- НАТО продолжает вгонять в дрожь РФ вблизи ее же границ: в Польше стартуют масштабные военные учения Альянса13:01
- В НБУ не хотят отменять налоги на депозиты12:48
- Центр Киева перекрыт, началось восстание: что происходит12:30
- В Горловке массово увольняются медицинские работники12:15
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности