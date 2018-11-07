От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России

07.11.2018 22:00

Чтобы узнать, как изменится жизнь в ближайшем будущем, пора заглянуть в самые неожиданные предсказания ясновидящих на 2019 год, пишет dailyhoro.

Пророчества Матроны Московской на 2019 год

Матушка Матрона — одна из самых почитаемых святых, которая, как известно, почти никогда не ошибалась в своих предсказаниях. Однако ее предсказания для россиян весьма неутешительны. В 2019 году их жизнь станет сложнее. Обитатели крупных городов пожелают оставить свои апартаменты и вернуться в малонаселенные пункты.

Одно из предсказаний ясновидящей гласит, что в России произойдет конфликт, который приведет к гибели человечества. Однако даже примерная дата этого события остается неизвестной.

Предсказания Павла Глобы на 2019 год

Несмотря на то, что предсказания предыдущих провидцев не сулили России страны ничего хорошего, по словам знаменитого астролога, Россия наконец-то сможет вернуть силу и власть и заключит мирные договоры с государствами, которые ранее не желали перемирия. Россиянам по-прежнему придется бороться за выживание, так как цены на некоторые товары вырастут в несколько раз. Это значит, что многие блага станут недоступными для среднестатистических граждан. Богатая часть населения продолжит увеличивать свой доход, когда бедные люди будут лишаться своих сбережений.

Запад откажется отменять санкции против России.

По мнению астролога, огромный прорыв произойдет в области медицины. В последние годы поиски способов борьбы с онкологическими заболеваниями не приводили к положительному результату, но в 2019 году первый шаги в этом вопросе будут наконец-то сделаны.

Предсказания других экстрасенсов

Многие прорицатели подтверждают негативные прогнозы. Некоторые экстрасенсы согласились, что России придется столкнуться с разрушительным катаклизмом. По их мнению, человечество будет не готово к таким переменам, что может привести к серьезной катастрофе.

Один из известных ясновидящих заявил, что в 2019 году могут возникнуть конфликты на почве религии, результатом которого станут информационные битвы, массовое уничтожение людей, в особенности представителей духовенства. По мнению пророка, грядущая война будет не похожа на предыдущие, а ее главным оружием будет слово.

Источник: https://from-ua.com