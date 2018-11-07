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Разнесут в пух и прах: у Путина испугались ядерной угрозы
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) грозит серьезной опасностью для России
Опасения по этому поводу высказал руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов.
Так, после разрыва договора, американские ракеты окажутся очень близко к России.
«Если ДРСМД рухнет, американские ракеты окажутся на тысячу километров ближе к нашим центральным районам», — заявил эксперт.
В свою очередь отмечается, что Россия «своими ракетами средней дальности может достать американцев только с Чукотки, и накроют они только Аляску, до континентальной части не достанут».
Американцы же могут разместить в Европе более современные модификации «Першингов», на что в России нечем ответить.
«Появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания. За такое время никто не сможет принять решение и ответить, просто не успеет», — рассказывает эксперт.
Он добавил, что большим количеством межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» в настоящее время уже никого нельзя удивить, а новая тяжелая ракета «Сармат» американцам «неприятна», но качественно такое оружие «ничего не меняет».
Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе с Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Соглашение между СССР и США подписали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. В силу оно вступило 1 июня 1988 года.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, угроза, ядерная война
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