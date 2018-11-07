Три пророчества из Священного Писания сбылись: человечество на пороге апокалипсиса

07.11.2018 08:20

Исследователи в очередной раз засвидетельствовали предзнаменование о грядущем конце света, который описан в Священном Писании.

По словам специалистов, три пророчества, упомянутых в Библии, уже сбылись, поэтому они склонны считать, что вскоре придет Мессия, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия". Первым поводом для волнения стало рождение красной коровы в одном из населенных пунктов в Израиле. Согласно священным текстам, рождение такого животного ознаменует сотворение особого храма, который объединит все народы планеты.

Помимо этого, не так давно у Стены Плача обнаружили змею. Также ученых беспокоят процессы в водах Мертвого моря, где гибнет множество морских существ. Все эти события наталкивают исследователей на мысли о скором наступлении апокалипсиса. Некоторые полагают, что Судный день наступит в 2021 году. Ранее в Сети появились кадры апокалипсиса. Огромный метеорит, который протаранит Луну, движется к земному шару.

Напомним, ученые сообщили о комете Галлея, которая способна уничтожить все живое на Земле. Как сообщалось, жителей Индии напугало появление планеты-убийцы Нибиру возле Солнца.



Источник: www.dialog.ua