ЕС планирует ввести систему продуктовых талонов в 2019 году

09.11.2018 22:08

Планируется введение системы продуктовых талонов на товары первой необходимости

Об этом сообщает Hyser.

«Новшество планируется в рамках одной страны. Делается это, как утверждают СМИ, в качестве альтернативы возврата налога на добавленную собственность, который в стране составляет 20 процентов. В задачи новой системы входит поощрение малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Как утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернилис, такие карточки будут продаваться на почтовых точках и цена их составит около 8 евро.

«В специальных магазинах их можно обменять на еду совокупной стоимостью 10 евро. Продукция, которую можно будет приобрести на эти талоны, будет исключительного производства. Продавцы же товаров смогут обменять карточки на деньги, получая ,таким образом, дотации из литовского бюджета», — подчеркивается в тексте сообщения.

Подчеркнем, что введение продуктовых талонов планируется весной 2019 года.

Как сообщалось ранее, Москва пытается выставить себя «большой глобальной силой», которая бросает вызов Западу, но это не будет длиться долго. Мир снова вспомнил о реалиях Холодной войны из-за роста экономических и военных возможностей Китая, а также агрессивное поведение РФ. Но говорить о полном возвращении противостояния пока рано.

В этом уверен председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, в 90-х годах говорили о «конце истории» потому, что после распада СССР у Америки фактически не было соперников на международной арене.

И хотя Россия и Китай теперь пытаются играть такую роль, это еще не Холодная война.

«Соревнование не обязательно должно быть конфликтом. Но теперь существуют две страны, которые могут бросить вызов нашей способности проецировать силу. Поэтому ситуация изменилась после 90-х годов», — отметил американский генерал.

Источник: https://politeka.net