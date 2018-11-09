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Минфин США ввел новые санкции против России
09.11.2018 07:10
Министерство финансов США официально объявили о введении новых санкций против России, внеся в него троих физических лиц и 9 организаций. Об этом сообщают на сайте американского Минфина.
В санкционный список попали: Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий.
Помимо этого список пополнили санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ», «Управленческой компании инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и «министерство государственной безопасности «ЛНР».
Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США впервые расширят санкции в отношении РФ из-за Донбасса.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, санкции, Минфин
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